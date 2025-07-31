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Премьер Албании рассказал о проекте курорта от зятя Трампа

Премьер Албании Рама: в реализации проекта курорта зятя Трампа есть прогресс
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Global Look Press

В реализации проекта курорта зятя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джареда Кушнера в Албании наблюдается определенный прогресс, заявил в интервью газете Zeit премьер-министр республики Эди Рама.

Он напомнил, что проект состоит из двух частей — прибрежной полосы (полуострова) и острова Сазани, принадлежащего государству.

«Есть прогресс. <...> Планирование полуострова уже завершено. Мы все еще ведем переговоры об условиях партнерства по острову Сазани. Предварительные концепции выглядят весьма многообещающе», — рассказал политик.

Рама добавил, что многие компании хотят принять участие в реализации проекта.

В январе агентство Bloomberg сообщало, что Кушнер намерен инвестировать в курорт $1,4 млрд, а площадь туристического места составит 5,6 кв. км. Комитет албанского кабмина по стратегическим инвестициям под председательством Рамы уже одобрил сделку.

Ранее экс-помощник Рейгана призвал администрацию Трампа нормализовать отношения с РФ.

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