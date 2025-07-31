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Экс-помощник Рейгана призвал администрацию Трампа нормализовать отношения с РФ

Экс-помощник Рейгана: США должны нормализовать отношения с РФ
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Вашингтону следует выйти из украинского конфликта и двигаться в направлении нормализации отношений с Москвой. Об этом в статье для журнала The American Conservative написал бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

По его мнению, американским властям необходимо положить конец прокси-войне против РФ. В материале уточняется, что такие действия США должны сопровождаться постепенным отказом от предоставления Украине финансовой и военной помощи, а также расширением дипломатических связей с РФ.

«Администрация [нынешнего американского лидера Дональда] Трампа должна проявить готовность в итоге снять санкции, разморозить российские финансовые активы и возобновить контакты с Москвой на международной арене», — подчеркнул Бэндоу.

Он добавил, что политика Вашингтона по провоцированию конфликта между Москвой и Киевом повысила риски столкновения между ядерными державами. Более того, она подтолкнула РФ к сближению с «главным геополитическим противником США» в лице Китая.

14 июля Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров в размере 100%, если боевые действия на Украине не будут прекращены в течение 50 дней. Позже американский лидер сократил этот срок до 10–12 дней. Ожидается, что он истечет 8 августа.

Ранее Трамп назвал причину сокращения срока ультиматума для РФ.

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