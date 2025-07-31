В Литве прошел митинг с требованием вернуть независимость НАБУ и САП на Украине

LRT: в Литве митингующие потребовали вернуть независимость НАБУ и САП на Украине

В Вильнюсе перед зданием украинского посольства прошел митинг с требованием к властям Украины вернуть независимость антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).

По информации портала, подобное мероприятие стало второй акцией в Литве с начала протестов на Украине. Участники собрали подписи под обращением к властям Украины с требованием отменить закон, лишающий независимости НАБУ и САП.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП. Впоследствии законопроект подписал украинский президент Владимир Зеленский. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине.

После этого в крупных городах Украины прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП. Украинский лидер подчеркнул, что он гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов.

Ранее экс-депутат Рады предупредил участников антикоррупционного майдана о мести властей.