Лавров выразил признательность Сирии за безопасность объектов России

Россия признательна Дамаску за обеспечение безопасности российских граждан и объектов на территории Сирии. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Учитывая особенность сегодняшней ситуации в Сирии, мы признательны сирийским коллегам за те шаги, которые они предпринимают для обеспечения безопасности российских граждан и российских объектов», — сказал министр.

Асаад аш-Шибани в свою очередь заявил, что сирийские власти заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация была рядом в процессе восстановления единства республики.

31 июля в Москве проходят переговоры министров иностранных дел РФ и Сирии Сергея Лаврова и Асаада аш-Шибани. О визите представителя Дамаска в российскую столицу накануне сообщило агентство Reuters.

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали общую позицию по Сирии.