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Лавров высказался за отмену санкций против Сирии «раз и навсегда»

Лавров: санкции против Сирии вредят народу, их необходимо отменить
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия считает необходимой отмену санкций против Сирии, поскольку ограничения вредят народу республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что необходимо раз и навсегда эти санкции отменить. Они наносили вред исключительно сирийскому народу, а не тем политическим деятелям, против которых они вводились», — отметил министр.

Он добавил, что Москва никогда не поддерживала рестрикции, введенные в отношении Дамаска, и считает правильным движение Запада в направлении отмены санкций.

Лавров также выразил надежду, что и.о. президента Сирии Ахмед аш-Шараа поучаствует в первом российско-арабском саммите, который пройдет в октябре в Москве.

18 июля президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны подчеркнули важность скорейшей стабилизации ситуации в Сирии путем диалога и укрепления национального согласия.

Ранее Франция запросила новый ордер на арест Башара Асада.

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