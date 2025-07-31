Медведев ответил на угрозу Трампа про «заход на опасную территорию»

Медведев: нервная реакция Трампа говорит о том, что Россия во всем права

Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у президента США Дональда Трампа, значит, что Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права», — заявил он.

Медведев отметил, что угрозы американский лидер публиковал в социальной сети Truth Social, которая не работает в России. Помимо этого, зампред Совбеза призвал Трампа вспомнить любимые фильмы в ответ на угрозы про «заход на опасную территорию».

Незадолго до этого Трамп заявил, что Медведеву нужно следить за словами. По словам президента США, он «все еще считает себя президентом» России.

28 июля Медведев заявил, что американский лидер играет с Россией в «игру ультиматумов». Замглавы Совбеза отметил, что Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном.

Ранее в Кремле приняли к сведению новый ультиматум Трампа.