На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев ответил на угрозу Трампа про «заход на опасную территорию»

Медведев: нервная реакция Трампа говорит о том, что Россия во всем права
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у президента США Дональда Трампа, значит, что Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права», — заявил он.

Медведев отметил, что угрозы американский лидер публиковал в социальной сети Truth Social, которая не работает в России. Помимо этого, зампред Совбеза призвал Трампа вспомнить любимые фильмы в ответ на угрозы про «заход на опасную территорию».

Незадолго до этого Трамп заявил, что Медведеву нужно следить за словами. По словам президента США, он «все еще считает себя президентом» России.

28 июля Медведев заявил, что американский лидер играет с Россией в «игру ультиматумов». Замглавы Совбеза отметил, что Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном.

Ранее в Кремле приняли к сведению новый ультиматум Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами