В ЦИК Молдавии заявили, что третьи страны могут вмешиваться в выборы в стране

Караман заявила о праве стран ЕС вмешиваться в выборы в Молдавии

Глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман в эфире телеканала «Журнал ТВ» заявила, что страны ЕС имеют право вмешиваться в выборы в Молдавии.

«Есть большая разница между Европейским Союзом и другими государствами. Молдова уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством. Даже когда речь идет о прямом финансировании политических сил, мы не считаем это формой электоральной коррупции», — поделилась Караман.

До этого стало известно, что президент Молдавии Майя Санду 30 июля созовет заседание Высшего совета безопасности страны из-за «иностранного вмешательства» в избирательный процесс.

В заявлении говорится, что на заседании будут рассмотрены меры борьбы с информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс в Молдавии.

Выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября. Центральная избирательная комиссия страны планирует открыть к выборам всего два участка для голосования на территории России, где проживают сотни тысяч молдаван.

Ранее в Молдавии оппозиция обвинила власти в перекраивании конституции страны.