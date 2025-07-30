На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦИК Молдавии заявили, что третьи страны могут вмешиваться в выборы в стране

Караман заявила о праве стран ЕС вмешиваться в выборы в Молдавии
true
true
true
close
Aurel Obreja/AP

Глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман в эфире телеканала «Журнал ТВ» заявила, что страны ЕС имеют право вмешиваться в выборы в Молдавии.

«Есть большая разница между Европейским Союзом и другими государствами. Молдова уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством. Даже когда речь идет о прямом финансировании политических сил, мы не считаем это формой электоральной коррупции», — поделилась Караман.

До этого стало известно, что президент Молдавии Майя Санду 30 июля созовет заседание Высшего совета безопасности страны из-за «иностранного вмешательства» в избирательный процесс.

В заявлении говорится, что на заседании будут рассмотрены меры борьбы с информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс в Молдавии.

Выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября. Центральная избирательная комиссия страны планирует открыть к выборам всего два участка для голосования на территории России, где проживают сотни тысяч молдаван.

Ранее в Молдавии оппозиция обвинила власти в перекраивании конституции страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами