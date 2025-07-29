«Поживем — увидим»: Трамп не стал давать прогнозы по исходу украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался давать прогнозы по исходу украинского конфликта, заявив об отсутствии однозначных перспектив урегулирования. Слова американского лидера передает РИА Новости.

«Пока неясно. Поживем — увидим», — прокомментировал президент США вопрос журналистов.

Также Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины в случае провала переговоров по Украине, но усомнился в их действенности против России. Американский лидер подчеркнул, что ультиматум США России по украинскому конфликту истечет через 10 дней, отсчет начинается с сегодняшней даты. Он добавил, что Москва «вероятно, намерена продолжать боевые действия». При этом президент Соединенных Штатов отметил, что Россия не ответила на ультиматум по Украине. Его это разочаровывает, подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР.