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Закон о возвращении полномочий НАБУ внесли в повестку Рады

Законопроект о возвращении полномочий НАБУ внесен в повестку Рады на 31 июля
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РИА Новости

Законопроект о восстановлении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) включен первым пунктом в повестку заседания Верховной Рады на 31 июля. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Документ должен быть дополнительно утвержден правоохранительным комитетом.

До этого сообщалось, что антикоррупционный комитет Верховной рады поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий НАБУ и САП.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект подписал Владимир Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.

Ранее ЕС приостановил финансовую помощь Киеву из-за дела НАБУ.

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