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В Кремле напомнили, по каким объектам наносят удары российские войска

Песков: ВС РФ наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары только по военной и околовоенной инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на обвинения со стороны Киева в атаке на колонию в Запорожской области.

«Российская армия не наносит ударов по гражданским целям. Удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков заявил на брифинге, что Россия подписалась под формулой «Наше дело правое, враг будет разбит» еще до февраля 2022 года и до сих пор действует по ней.

28 июля пресс-секретарь президента не исключил возможность будущей встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Кроме того, он сообщил о признательности Москвы руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования украинского конфликта.

Ранее в Кремле ответили на ультиматум Трампа по срокам перемирия на Украине.

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