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В США раскрыли, как НАТО «усиливает давление» на Путина

Bloomberg: НАТО предпринимает шаги по усилению давления на Путина
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Johanna Geron/Reuters

Североатлантический альянс предпринимает шаги с целью «усилить давление» на президента России Владимира Путина по Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Союзники по НАТО также предпринимают шаги по усилению давления на Путина: Германия ведет переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Украина на этом фоне сделала противовоздушную оборону «одним из главных приоритетов» в конфликте.

До этого китайская газета Sohu писала, что Путин «болезненно ударил по зубам» Германии после ее провокаций.

По мнению автора статьи, политика ФРГ сделала страну едва ли не главным противником России, хотя, казалось бы, еще недавно такой статус был у Соединенных Штатов. Обозреватель отмечает, что РФ дала ответ на поле боя на Украине: были уничтожены несколько пусковых установок Patriot, которые ФРГ стремилась передать украинской армии, и это стало «болезненным ударом по зубам».

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине оружие, которое позволит ей «воздействовать» на РФ.

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