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В Киеве прокомментировали новый ультиматум Трампа по Украине

Соскин: Трамп изменил сроки перемирия, потому что не верит в победу Украины
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп поменял сроки достижения урегулирования по Украине, так как не верит в победу Киева. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Для Зеленского все плохо, ведь Трампу уже надоел этот конфликт», — подчеркнул он.

По словам Соскина, в Белом доме четко понимают, что Зеленский «добегался» и «задыхается».

Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным, и сократил срок своего ультиматума по урегулированию конфликта с 50 до 10-12 дней, пригрозив вторичными санкциями. При этом американский лидер признался в любви к России и сказал, что не хотел бы прибегать к рестрикциям из-за ситуации вокруг Украины. В Совфеде заявили, что язык ультиматумов с Россией не работает.

Ранее аналитик назвал последствия для рубля после слов Трампа об ультиматуме.

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Переговоры о мире на Украине
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