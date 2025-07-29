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Посол Индии резко ответил на критику закупок нефти из России

Посол Индии в Британии Дораисвами резко ответил на критику закупок нефти из РФ
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами в интервью британскому радио Times Radio резко ответил на критику закупок его страной нефти из России. Его цитирует газета Times of India.

Дипломат отметил, что Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире, она импортирует свыше 80% энергии.

«Что вы хотите, чтобы мы сделали — отключили нашу экономику?» — сказал он.

Отвечая на вопрос о близких связях Индии с Россией, посол заявил, что эти «давние отношения восходят к эпохе, когда некоторые из западных партнеров [Индии] не продавали ей оружие, но продавали его соседним странам, которые использовали его только для нападения на нее [Индию]».

17 июля министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что его страна готова заместить российскую нефть поставками из других стран в случае введения санкций США. Так он прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против покупателей нефти из РФ.

Ранее были названы основные покупатели российской нефти.

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