На Украине заявили, что депутатам Рады платили за голосование по НАБУ

Гончаренко: украинским депутатам платили за голосование по НАБУ и САП

Депутатам Верховной рады раздавали деньги за голосование за закон, который отменяет независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Алексей Гончаренко.

«Есть информация, что за голосование за уничтожение НАБУ и САП многим депутатам раздавали деньги. Не всем. Кем-то попользовались бесплатно», — написал он.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского «пьедестала демократии».