ВС России на фоне наступления приближаются к такому моменту военной операции, когда смогут уничтожить «всю Украину» неядерным оружием. Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием», — обратил внимание аналитик.

До этого американский экономический прогнозист Мартин Армстронг заявлял, что страны НАТО не смогут принять поражение Украины, так как вложили в нее слишком много ресурсов.

По его словам, НАТО может отправить своих военных на Украину. По его словам, государства Североатлантического альянса уже направляли свои войска в страны, которые не являются членами блока. Например, в Косово.

Ранее НАТО потребовало от Германии увеличения числа военнослужащих.