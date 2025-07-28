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В Европе заявили о скором уничтожении Украины неядерным оружием

Профессор Малинен: РФ скоро сможет уничтожить Украину неядерным оружием
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Евгений Биятов/РИА Новости

ВС России на фоне наступления приближаются к такому моменту военной операции, когда смогут уничтожить «всю Украину» неядерным оружием. Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием», — обратил внимание аналитик.

До этого американский экономический прогнозист Мартин Армстронг заявлял, что страны НАТО не смогут принять поражение Украины, так как вложили в нее слишком много ресурсов.

По его словам, НАТО может отправить своих военных на Украину. По его словам, государства Североатлантического альянса уже направляли свои войска в страны, которые не являются членами блока. Например, в Косово.

Ранее НАТО потребовало от Германии увеличения числа военнослужащих.

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