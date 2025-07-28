Арестованный бизнесмен Карапетян высказался против властей Армении

Властям Армении не удалось усыпить волю народа и сломить молодежь. Об этом заявил арестованный в Ереване основатель ГК «Ташир» Самвел Карапетян, передает РИА Новости.

Он отметил, что армяне, пройдя через вооруженные конфликты, преследования, лишения и незащищенность, остались стойкими и талантливыми, думающими о будущем своей страны.

По словам предпринимателя, армянские власти также не смогли заставить замолчать преданных своему делу журналистов, благодаря которым правда становится доступной армянскому обществу, а также находящихся в тюрьмах Баку мужчин, «которые десятилетиями героически боролись и достойны исключительного уважения».

Карапетян подчеркнул, Еревану не удалось также разрушить веру в миссию Армянской апостольской церкви. По его словам, чем больше власти преследуют священников, тем больше армян обращаются к ним за благословением, тем сильнее становится сплоченность вокруг церкви.

Новая политическая сила, формирующаяся команда будет основываться на лучших национальных качествах, на людях с несгибаемой волей армянского народа, в первую очередь на молодежи, добавил бизнесмен.

Ранее Карапетян выиграл суд против правительства Армении.