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В Китае назвали ошибочными односторонние санкции Украины

МИД: Китай отвергает односторонние санкции и призывает Украину исправить ошибку
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Анна Раткогло/РИА Новости

Китайские власти выступают против односторонних санкций, не получивших одобрения Совбеза ООН, призывают украинскую сторону исправить ошибочную политику. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга, передает ТАСС.

По его словам, китайская сторона всегда выступала против односторонних санкций. Цзякунь призвал Киев исправить ошибочную политику, чтобы избежать негативных последствий.

Дипломат подчеркнул, что Китай «продолжит решительно защищать законные права и интересы своих компаний».

25 июля в ходе заседания Совбеза ОНН власти Соединенных Штатов обвинили Китай в поставке России комплектующих для производства беспилотников под видом холодильников в обход санкций. Пекин это отрицает. Американская сторона считает, что подобные поставки помогли российской стороне нарастить производство беспилотников «Гарпия-А1», которые используются для атак вглубь Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае высказались о причастности к вопросу конфликта на Украине.

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