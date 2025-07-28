Глава МИД Венгрии проведет встречу с Лавровым на полях ГА ООН

Сийярто сообщил, что планирует встретиться с Лавровым на полях ГА ООН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Сийярто, когда это необходимо, они с Лавровым созваниваются по телефону. Министр отметил, что если встреча с российским коллегой не состоится раньше, то она пройдет в сентябре на полях ГА ООН.

Глава МИД Венгрии добавил, что встречается с российским министром ежегодно, и нет причин этого не делать.

В этом же интервью Сийярто заявил, что Венгрия получает выгоду от сотрудничества с Российской Федерацией, между странами сложились очень честные и основанные на взаимном уважении отношения.

80-я сессия ГА ООН стартует в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, пройдет в конце сентября. В рамках празднования 80-летия ООН запланировано проведение различных мероприятий и выставок.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС приведет к войне с Россией.