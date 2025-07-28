На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии проведет встречу с Лавровым на полях ГА ООН

Сийярто сообщил, что планирует встретиться с Лавровым на полях ГА ООН
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Сийярто, когда это необходимо, они с Лавровым созваниваются по телефону. Министр отметил, что если встреча с российским коллегой не состоится раньше, то она пройдет в сентябре на полях ГА ООН.

Глава МИД Венгрии добавил, что встречается с российским министром ежегодно, и нет причин этого не делать.

В этом же интервью Сийярто заявил, что Венгрия получает выгоду от сотрудничества с Российской Федерацией, между странами сложились очень честные и основанные на взаимном уважении отношения.

80-я сессия ГА ООН стартует в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, пройдет в конце сентября. В рамках празднования 80-летия ООН запланировано проведение различных мероприятий и выставок.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС приведет к войне с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами