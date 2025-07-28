Украинский лидер Владимир Зеленский боится потерять свою власть на фоне провалов украинской армии на фронте. Об этом на YouTube-канале DeepDive заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор

«И я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что, если он не сможет быстро разобраться с недовольными, то это будет началом конца», — подчеркнул он.

Макгрегор указал на то, что президент США Дональд Трамп без энтузиазма помогает Киеву, несмотря на заявления о поставках Украине американского оружия через союзников по НАТО.

На этом фоне немецкая газета газета Berliner Zeitung писала о том, что принятие закона о сокращении полномочий украинских антикоррупционных ведомств подорвало доверие Запада к президенту Украины.

По мнению журналистов, в свете последних событий складывается ощущение, что Зеленский потерял контроль над Украиной и теперь озабочен только сохранением своей власти.

Ранее Зеленский назвал украинских военнослужащих оружием.