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В США рассказали о главном страхе Зеленского

Полковник Макгрегор: Зеленский боится лишиться власти из-за провала на фронте
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский боится потерять свою власть на фоне провалов украинской армии на фронте. Об этом на YouTube-канале DeepDive заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор

«И я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что, если он не сможет быстро разобраться с недовольными, то это будет началом конца», — подчеркнул он.

Макгрегор указал на то, что президент США Дональд Трамп без энтузиазма помогает Киеву, несмотря на заявления о поставках Украине американского оружия через союзников по НАТО.

На этом фоне немецкая газета газета Berliner Zeitung писала о том, что принятие закона о сокращении полномочий украинских антикоррупционных ведомств подорвало доверие Запада к президенту Украины.

По мнению журналистов, в свете последних событий складывается ощущение, что Зеленский потерял контроль над Украиной и теперь озабочен только сохранением своей власти.

Ранее Зеленский назвал украинских военнослужащих оружием.

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