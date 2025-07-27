На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп отказался понижать уровень пошлин для ЕС

Трамп заявил, что не намерен понижать уровень пошлин для ЕС с 15%
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снижать уровень пошлин для Европейского союза с 15%. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«Лучше — это значит ниже? Нет», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналиста, может ли он предложить ЕС ставку по пошлинам, которая лучше, чем 15%.

12 июля Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на товары из Евросоюза. По его словам, если власти европейских стран дадут зеркальный ответ, Соединенные Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Комментируя решение американского президента, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС подготовил контрмеры в ответ на повышение США тарифов на товары из стран объединения, однако на данном этапе не будет их применять, пытаясь уладить вопрос через переговоры.

Ранее политолог заявил, что Трамп может ввести 500%-ные пошлины против РФ, но есть одно «но».

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами