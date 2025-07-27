Трамп отказался понижать уровень пошлин для ЕС

Трамп заявил, что не намерен понижать уровень пошлин для ЕС с 15%

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снижать уровень пошлин для Европейского союза с 15%. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«Лучше — это значит ниже? Нет», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналиста, может ли он предложить ЕС ставку по пошлинам, которая лучше, чем 15%.

12 июля Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на товары из Евросоюза. По его словам, если власти европейских стран дадут зеркальный ответ, Соединенные Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Комментируя решение американского президента, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС подготовил контрмеры в ответ на повышение США тарифов на товары из стран объединения, однако на данном этапе не будет их применять, пытаясь уладить вопрос через переговоры.

Ранее политолог заявил, что Трамп может ввести 500%-ные пошлины против РФ, но есть одно «но».