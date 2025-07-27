Путин продолжит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ

Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Северо-Западный федеральный округ продолжается. Об этом сообщает Кремль.

«Рабочая поездка Президента в Северо-Западный федеральный округ продолжается», — говорится в посте.

В воскресенье во время визита в Санкт-Петербург глава государства подошел к жителям и гостям Северной столицы, чтобы пообщаться с ними.

27 июля российский лидер по видеоконференцсвязи проверил ход маневров в рамках учений Военно-морского флота РФ, получивших название «Июльский шторм». По его словам, ключевая задача этих тренировок заключается в детальной отработке действий флота при отражении нападения с моря.

Также Путин заявил, что главной задачей ВМФ РФ является гарантированное обеспечение безопасности страны, надежная защита ее суверенитета и национальных интересов.

До этого глава государства поздравил матросов и офицеров с Днем ВМФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Президент обратил внимание, что со времен правления императора Петра I флот всегда был гордостью России. В связи с этим военные моряки заслуженно пользуются уважением и почетом у народа, добавил Путин.

Ранее Путин оценил важность Дня ВМФ.