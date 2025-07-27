Политик руководствуется личными интересами и стремится заручиться поддержкой избирателей ради успеха своей партии, в то время как государственник действует, исходя из интересов страны и общества, и принимает порой непопулярные, но важные решения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

«Государственник думает о стране, думает о гражданах всей страны, и, принимая решения, он идет в том числе на тяжелые, непопулярные, но решения», — сказал депутат в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».

Володин считает важным, что в настоящее время во главе парламентских фракций стоят именно политики-государственники, чего, как он отметил, не наблюдалось раньше. Такая ситуация стала возможной благодаря тому, что на посту президента России находится Владимир Путин, подчеркнул спикер Госдумы.

До этого Володин заявил, что российское законодательство об иностранных агентах является самым либеральным в мире. Он отметил, что в других странах, таких как США и Израиль, за подобные нарушения предусмотрены серьезные сроки наказания. По его словам, в России акцент делается на предупреждения и разъяснения, чтобы люди осознали необходимость думать о своей стране и не принимать деньги из-за рубежа, поскольку это может привести к ущербу и разрушению страны.

Ранее Володин заявил, что от достижения целей СВО зависит мир на планете.