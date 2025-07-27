Журналист Боуз объяснил, почему Зеленский не разгоняет протесты на Украине

Политики западных стран запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому разгонять протесты против закона об антикоррупционных органах страны для сохранения над ним влияния. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в эфире YouTube-канала George Galloway.

«Протесты разрешены, потому что посольство Соединенных Штатов, посольство Британии и несколько посольств Европейского союза предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться», — считает Боуз.

Журналист отметил, что происходящее на Украине выглядит организованно — в духе технологий Запада по проведению «цветных революций».

По мнению Боуза, партнеры Зеленского в Евросоюзе недовольны действиями главы Украины и даже рассматривают введение санкций в отношении него.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что решение украинского лидера начать борьбу с НАБУ может лишить страну финансирования Запада. Он отметил, что соответствующее решение Зеленского облегчает коррупцию в стране.

25 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивший независимость НАБУ и САП. Президент заявил, что «услышал общественное мнение», после того как в стране начались массовые протесты против одобренного закона. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцы снова вышли на акции протеста против закона об ограничении прав НАБУ и САП.