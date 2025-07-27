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Журналист Боуз объяснил, почему Зеленский не разгоняет протесты на Украине

Журналист Боуз: ЕС запретил Зеленскому разгонять протесты для влияния на Киев
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Reuters

Политики западных стран запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому разгонять протесты против закона об антикоррупционных органах страны для сохранения над ним влияния. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в эфире YouTube-канала George Galloway.

«Протесты разрешены, потому что посольство Соединенных Штатов, посольство Британии и несколько посольств Европейского союза предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться», — считает Боуз.

Журналист отметил, что происходящее на Украине выглядит организованно — в духе технологий Запада по проведению «цветных революций».

По мнению Боуза, партнеры Зеленского в Евросоюзе недовольны действиями главы Украины и даже рассматривают введение санкций в отношении него.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что решение украинского лидера начать борьбу с НАБУ может лишить страну финансирования Запада. Он отметил, что соответствующее решение Зеленского облегчает коррупцию в стране.

25 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивший независимость НАБУ и САП. Президент заявил, что «услышал общественное мнение», после того как в стране начались массовые протесты против одобренного закона. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцы снова вышли на акции протеста против закона об ограничении прав НАБУ и САП.

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