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В Кремле прокомментировали награждение осужденного генерала Попова орденами Запорожья

Песков назвал награждение генерала Попова орденами Запорожья правом региона
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Министерство обороны РФ

Награждение осужденного генерала Ивана Попова орденом за заслуги перед Запорожской областью является правом региона. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Это прерогатива руководства субъекта, своими региональными наградами [они] могут награждать граждан России», — сказал он.

24 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени за отражение контрнаступления украинских вооруженных сил летом 2023 года.

24 апреля суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве, лишил генеральского звания и приговорил к пяти годам лишения свободы. Его обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

Экс-генерал-майор несколько раз просил отправить его в зону проведения специальной военной операции на Украине, однако получал отказы. Его последнее прошение не удовлетворили из-за отсутствия вакансий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее участники СВО записали видеообращение в защиту генерала Попова.

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