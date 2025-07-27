Шефу Пентагона запретили использовать полиграф для поиска причастных к утечкам в СМИ

WP: Хегсету запретили применять полиграф для поиска причастных к утечкам в СМИ

Министр обороны США Пит Хегсет использовал полиграф для поиска среди своего окружения в Пентагоне тех, кто передавал данные СМИ, но был вынужден отказаться от этой практики по распоряжению из Белого дома. Об этом рассказала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Советник Патрик Уивер этой весной обратился к представителям Белого дома с жалобой, выражая опасения, что Хегсет или кто-то из его команды вскоре может потребовать от него пройти проверку на полиграфе», — сказано в материале издания.

По данным источников, такая перспектива возмутила Уивера, которого считают верным сторонником президента США Дональда Трампа. После этого с Пентагоном связался «человек, близкий к администрации», однако его имя и должность не называются.

Прежде чем сотрудников оборонного ведомства остановили, в течение нескольких недель было проведено множество проверок с одобрения Хегсета, утверждает газета.

До этого стало известно, что ряд чиновников Пентагона готовят коллективное письмо с требованием отставки министра обороны США. В издании уточнили, что с мая его черновики «циркулируют» среди высших и средних военных чиновников, а также гражданских служащих.

Письмо включает жалобы на политизированный процесс принятия решений, «дисфункцию» всего министерства, низкий моральный дух, а также параноидальную обстановку, вызванную «одержимостью Хегсета искоренением инакомыслия».

Ранее Трамп предложил шефу Пентагона должность «министра войны».