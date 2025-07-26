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Медведчук заявил, что Зеленского «обвели вокруг пальца»

Медведчук: Зеленский из-за невежества обманулся в поддержке сенатора Грэма
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Stephanie Lecocq/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в силу своего невежества «обманулся» в поддержке члена сената США, представляющего Республиканскую партию, Линдси Грэма. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, главу государства просто «обвели вокруг пальца».

«Воспользовались его колоссальным невежеством в вопросах управления и международного права. И надеждой для нелегитимного, что его не обманут, служила, в том числе, риторика упомянутого вами сенатора, которую приняли за чистую монету», — отметил Медведчук в ходе беседы с журналистами.

Он обратил внимание, что власти РФ решили не комментировать заявления Грэма, так как они «не ловятся на примитивную наживку».

Как сказал глава движения «Другая Украина», российское руководство готово к любым шагам коллективного Запада и будет отстаивать свои интересы, несмотря ни на что. В то же время он подчеркнул, что за время конфликта ни один американский политик не действовал в интересах Киева. При этом украинские власти игнорировали интересы граждан в угоду требованиям определенных политических сил на Западе.

«Любые заявления западных политиков <...> следует рассматривать как собственную игру, а не поддержку Украины <...>, до которой этим политикам никакого дела нет», — добавил Медведчук.

21 июля Грэм заявил, что администрация США намерена ввести тарифы в размере 100% против тех стран, которые покупают нефть у РФ. В том числе речь идет о КНР, Индии и Бразилии.

Ранее Грэм раскритиковал Зеленского.

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