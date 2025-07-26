На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук объяснил, почему Запад не будет менять Зеленского

Медведчук: запад не будет менять Зеленского, иначе он всех сдаст
true
true
true
close
Emmanuele Contini/NurPhoto/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского можно поменять хоть «на попугая», но западным государствам это невыгодно, иначе он «всех сдаст». Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Запад может заменить Зеленского на кого угодно, хоть на попугая или дрессированную обезьяну, если ему это будет выгодно, но это абсолютно ничего не меняет для украинцев. Сегодня Зеленский предлагает себя западным странам в качестве дрессированной обезьяны», — сказал он.

Накануне японское издание Shūkan Gendai сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп, возможно, отправит в отставку Зеленского к началу сентября. По мнению издания, такой сценарий возможен, поскольку в сентябре высока вероятность встречи президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее в Германии рассказали об изменившемся отношении западных стран к Зеленскому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами