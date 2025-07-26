Медведчук: запад не будет менять Зеленского, иначе он всех сдаст

Президента Украины Владимира Зеленского можно поменять хоть «на попугая», но западным государствам это невыгодно, иначе он «всех сдаст». Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Запад может заменить Зеленского на кого угодно, хоть на попугая или дрессированную обезьяну, если ему это будет выгодно, но это абсолютно ничего не меняет для украинцев. Сегодня Зеленский предлагает себя западным странам в качестве дрессированной обезьяны», — сказал он.

Накануне японское издание Shūkan Gendai сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп, возможно, отправит в отставку Зеленского к началу сентября. По мнению издания, такой сценарий возможен, поскольку в сентябре высока вероятность встречи президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее в Германии рассказали об изменившемся отношении западных стран к Зеленскому.