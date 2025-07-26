На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сербия высказалась о возможных санкциях против России

Премьер Сербии Мацут пообещал не вводить санкции против России
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут пообещал не вводить санкции в отношении России, пока текущее правительство находится у власти в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь председателем правительства, мы не введем санкции против РФ», — сказал он на заседании, посвященном 100 дням работы кабинета министров.

Накануне министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что его страна может поддержать санкции Европейского союза против России, однако при условии, что членство республики в ЕС станет практически гарантированным.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет санкций против России. Общее число лиц и организаций по антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи.

Ограничения коснулись в том числе российский судов, перевозящих нефть. Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута.

Ранее Венгрия заявила о готовности получать газ из России даже при запрете ЕС.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами