Полянский заявил, что в Киеве уничтожают обличающую Зеленского документацию

Постпредство РФ при ООН: в Киеве уничтожают документы о хищениях западной помощи

Окружение президента Украины Владимира Зеленского уничтожает документы, уличающие украинские власти в растрате западной помощи. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам российского дипломата, украинский закон об ограничении прав антикоррупционных органов был проведен после того, как президент Украины понял, что соответствующие структуры заготовили «компромат и уголовные дела».

«Его (Зеленского — «Газета.Ru») приспешники заняты тем, что уничтожают документы, изобличающие коррупцию в высших эшелонах власти, уличающие киевского узурпатора и его соратников в растратах миллиардов долларов бюджетных средств и западной помощи», — заявил Полянский.

Первый зампостпреда при всемирной организации подчеркнул, что в Киеве, получив «папки с разоблачающими их свидетельствами», решили формально «отыграть назад» — якобы в ответ на негативную реакцию в украинском обществе и за рубежом, резюмировал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.

До этого сообщалось, что Киев может лишиться западной поддержки, а также навлечь на себя гнев Евросоюза, что поставит под угрозу процесс евроинтеграции и может спровоцировать введение санкций. Причиной для этого является борьба украинской власти с НАБУ и САП — антикоррупционными органами, которые в 2015 году были созданы под давлением Запада.

21 июля СБУ провела в их офисах обыски, а 22-го Верховная рада одобрила законопроект об ограничении полномочий органов. Закон уже подписал Зеленский, который объяснил такую меру необходимостью очистки НАБУ и САП от российского влияния. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры, как в нардепа Безуглую плюнули на акции протеста в Киеве.