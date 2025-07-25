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Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила на 31 июля заседание Совбеза ООН по Украине
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Bascar/Shutterstock/FOTODOM

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский сообщил, что Россия направила запрос на проведение заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости

В ходе заседания Полянский заявил, что присутствующие упорно не замечают, как «насквозь коррумпированный режим в Киеве» пытается спасти «шкуру» Владимира Зеленского и его окружения, ставя под сомнение будущее своей страны.

Он добавил, что эти вопросы будут подробно рассмотрены на отдельном заседании, запрошенном российской стороной на 31 июля. Дипломат подчеркнул, что Россия предлагает сосредоточиться на обсуждении действий, которые подрывают поиск путей дипломатического урегулирования украинского конфликта.

До этого генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ), входящей в структуру ООН, Эми Поуп заявила об усталости, вызванной конфликтом между Киевом и Москвой.

Ранее в ООН раскритиковали Украину за публикацию видео военнопленных.

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