Трамп вновь пригрозил России вторичными санкциями из-за Украины

Президент США Дональд Трамп не исключил введение вторичных санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом политик заявил журналистам перед вылетом в Великобританию, пишет РИА Новости.

«Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции против России», — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп оценил шансы на заключение торговой сделки со странами ЕС как «50 на 50».

«50 на 50, что мы сможем договориться с Евросоюзом», — отметил он.

14 июля Трамп пригрозил введением 100-процентных вторичных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнуто прогресса в переговорном процессе по конфликту на Украине. Глава Белого дома также пообещал Киеву возобновить поставки вооружений.

При этом Трамп допустил, что личная встреча с российским президентом Владимиром Путиным может состояться. Однако это, по словам главы США, будет зависеть от дальнейших действий со стороны Москвы.

Ранее СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина.