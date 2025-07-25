Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп совершает ошибку, когда пытается рассматривать украинский конфликт как обычный спор о территориях. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft (RS).

«Команда Трампа рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом», — отмечается в статье.

Автор материала отмечает, что РФ больше беспокоит перспектива присоединения Киева к НАТО и расширение альянса на восток, но Белый дом по-прежнему больше сфокусирован на решении территориального вопроса.

До этого помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз для России в морских зонах ответственности, что несет значительные риски.

По оценке Патрушева, особую опасность представляют действия блока в акваториях Балтийского и Черного морей, где наблюдается рост масштабов учений и развертывание систем ПРО.

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