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В США указали на ошибку Трампа при оценке конфликта на Украине

RS: Трамп ошибается, считая конфликт на Украине спором о территориях
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Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп совершает ошибку, когда пытается рассматривать украинский конфликт как обычный спор о территориях. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft (RS).

«Команда Трампа рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом», — отмечается в статье.

Автор материала отмечает, что РФ больше беспокоит перспектива присоединения Киева к НАТО и расширение альянса на восток, но Белый дом по-прежнему больше сфокусирован на решении территориального вопроса.

До этого помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз для России в морских зонах ответственности, что несет значительные риски.

По оценке Патрушева, особую опасность представляют действия блока в акваториях Балтийского и Черного морей, где наблюдается рост масштабов учений и развертывание систем ПРО.

Ранее Орбан раскрыл роль Украины в отношениях России и Запада.

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