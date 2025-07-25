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В США рассказали, что Трамп называл Эпштейна «величайшим»

NYT: Трамп подписал книгу для Эпштейна и назвал его величайшим
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Today/YouTube

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп как минимум однажды комплиментарно высказывался в адрес бизнесмена Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

«Джеффу — ты величайший!» — гласит надпись на экземпляре книги мистера Трампа «Искусство возвращения», принадлежавшем мистеру Эпштейну», — говорится в статье.

Кроме того, имя американского лидера фигурирует в книге, посвященной 50-летию Эпштейна, в которой Трамп поздравляет финансиста с днем рождения.

19 июля стало известно, что Трамп подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету. Американский лидер намерен добиться компенсации за ущерб репутации, который был нанесен ему после публикации The Wall Street Journal о непристойном рисунке, который политик якобы подарил Эпштейну на 50-летие. Газета WSJ принадлежит Мердоку.

До этого Трамп заявил, что документы, связанные с делом Эпштейна — выдумка демократов.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Маск призвал Трампа выполнить обещание и опубликовать файлы Эпштейна.

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