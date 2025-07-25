Совфед одобрил закон о штрафах за передачу третьим лицам абонентских номеров

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за передачу третьим лицам абонентских номеров и данных для входа в личные аккаунты, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что закон предусматривает уголовную ответственность до трех лет лишения свободы за организацию деятельности по передаче абонентских номеров и о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

За передачу сотовых номеров третьим лицам из корыстных побуждений либо с целью совершения другого преступления, грозит штраф до 700 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, говорится в законе.

Участие в подобной противоправной деятельности наказывается штрафом — до 300 тыс.рублей или в размере годового заработка, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. При этом, точно такое же наказание грозит за передачу данных, необходимых для регистрации на сайтах или в приложениях, если это совершено в корыстных целях или для другого преступления.

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин ранее заявил, что закон о штрафах за передачу абонентского номера и продажу SIM-карт крайне усилит ответственность граждан за эти действия в преступных целях. В первую очередь это касается мошенников, которым нужны анонимные номера. Особенно важны такие инициативы на фоне того, что россияне ежедневно сталкиваются с тысячами мошеннических звонков, которые при этом чаще всего пользуются номерами и SIM-картами, оформленными на обычных физлиц, отметил юрист.

Ранее Роскомнадзор объяснил штрафы за незаконную передачу SIM-карт.