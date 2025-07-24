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В России выступили против вмешательства Запада в процесс примирения Армении и Азербайджана

Захарова: Запад хочет перевести примирение Армении и Азербайджана на свои рельсы
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Roman Naumov/Global Look Press

Страны Запада стремятся перевести процесс примирения Армении и Азербайджана на свои рельсы, это может привести к дестабилизации системы безопасности на Южной Кавказе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По мнению дипломата, под очередными «благими намерениями Запада» скрывается лишь конъюнктурная задача — вытряхнуть армяно-азербайджанскую нормализацию из регионального измерения.

Захарова подчеркнула, что Россия видит попытки США вмешаться и в процесс снятия транспортной блокады на Южном Кавказе. В Вашингтоне утверждают, что у них якобы есть «уникальное решение» проблемы. В действительности же, по мнению представителя МИД РФ, кроме того, что было сделано в рамках трехсторонней группы под сопредседательством вице- премьеров России, Армении и Азербайджана, они ничего предложить не могут.

Как сообщали ранее испанские СМИ, ссылаясь на документ, полученный от членов армянской диаспоры, власти Армении якобы согласовали с Баку и Вашингтоном меморандум, который предполагает передачу Зангезурского коридора под управление американской частной военной компании. Ереван уже опроверг, что меморандум был им согласован. «Мост Трампа» соединит Азербайджан с Нахичеванью, Турцией и Центральной Азией.

Журналисты считают, что США стремятся «установить жесткий контроль» над границей между Арменией и Ираном, а Турция преследует «экономические выгоды». Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Ранее в Кремле заявили о готовности содействовать мирным переговорам Еревана и Баку.

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