На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали об отношении Трампа к интересу общественности к делу Эпштейна

Politico: Трамп в ярости из-за интереса общества к делу финансиста Эпштейна
true
true
true
close
Today/YouTube

Президент США Дональд Трамп «в ярости» из-за всеобщего интереса к материалам, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна, которые Белый дом отказался публиковать. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, близких к Белому дому, они впервые видят Трампа в таком состоянии.

В публикации отмечается, что президент США и его администрация считали, что проведут лето наслаждаясь результатами своей работы. Например, им удалось продавить через конгресс спорный налоговый законопроект, заставить несколько государств заключить торговые сделки и убедить страны НАТО увеличить расходы на оборону. Скандал вокруг дела Эпштейна затмевает все предыдущие достижения, утверждает издание.

Источники рассказали, что Трамп недоволен неспособностью своих подчиненных пресечь теории заговора вокруг дела финансиста. Отчасти недовольство вызвано пониманием, что это «уязвимое место», говорится в публикации.

16 июля Трамп заявил, что считает обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном «новой аферой демократов».

Ранее Трампа обвинили в отправке эротического рисунка педофилу Эпштейну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами