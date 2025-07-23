СМИ рассказали об отношении Трампа к интересу общественности к делу Эпштейна

Politico: Трамп в ярости из-за интереса общества к делу финансиста Эпштейна

Президент США Дональд Трамп «в ярости» из-за всеобщего интереса к материалам, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна, которые Белый дом отказался публиковать. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, близких к Белому дому, они впервые видят Трампа в таком состоянии.

В публикации отмечается, что президент США и его администрация считали, что проведут лето наслаждаясь результатами своей работы. Например, им удалось продавить через конгресс спорный налоговый законопроект, заставить несколько государств заключить торговые сделки и убедить страны НАТО увеличить расходы на оборону. Скандал вокруг дела Эпштейна затмевает все предыдущие достижения, утверждает издание.

Источники рассказали, что Трамп недоволен неспособностью своих подчиненных пресечь теории заговора вокруг дела финансиста. Отчасти недовольство вызвано пониманием, что это «уязвимое место», говорится в публикации.

16 июля Трамп заявил, что считает обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном «новой аферой демократов».

Ранее Трампа обвинили в отправке эротического рисунка педофилу Эпштейну.