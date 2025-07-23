Глава МИД Турции поблагодарил Путина, Зеленского и Трампа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил признательность президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также американскому лидеру Дональду Трампу за усилия по подготовке переговорного процесса. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом основных переговоров в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча помощника президента РФ Владимира Мединского, главы офиса президента Украины Андрея Ермака и Фидана. Консультации делегаций продолжились за закрытыми дверями после вступительного слова турецкого министра.

«Турция продолжит выполнять миссию посредника в урегулировании украинского конфликта», — заявил Фидан.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходит третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Обе делегации уже прибыли к месту встречи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Кремле оценили возможность прорыва в ходе третьего раунда переговоров с Украиной.