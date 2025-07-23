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Переговоры России и Украины начались в Стамбуле

Начался третий раунд переговоров между Россией и Украиной
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Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле в полном составе начались. Об этом сообщает ТАСС.

В Стамбуле в среду прошла подготова к третьему раунду переговоров России и Украины. Встреча ожидается вечером 23 июля во дворце Чираган, делегации обеих стран уже вылетели в Турцию. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле в преддверии переговоров 23 июля.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать чудес от третьего раунда переговоров России и Украины. Он подчеркнул, что российская сторона намерена добиться своих интересов и обеспечить их достижение.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке к встрече с Путиным.

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