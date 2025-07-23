Буданов назвал США союзником Украины

В команде президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нет врагов Украины. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью Kyiv Post.

По его мнению, существуют скептики и критики, которые полагают, что уровень военной помощи со стороны США недостаточен.

«В этом контексте стоит отметить госсекретаря США Марко Рубио и специального посланника президента США Кита Келлога. Их позиция ясна — помощь Украине является частью национальных интересов США, поэтому она должна продолжаться и нарастать как в объемах, так и в качестве», — подчеркнул Буданов.

Он также отметил, что США остаются союзником Украины.

«Отношения не всегда просты, но в конечном итоге Киев и Вашингтон находят общий язык», — резюмировал глава разведки.

23 июля главком ВСУ Александр Сырский попросил президента США Дональда Трампа «перенести» боевые действия на территорию России. По его словам, Украина срочно нуждается в том, чтобы США и Европа передали Киеву больше систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет. Сырский допустил, что ВСУ снова пойдут в наступление, если Украина получит больше военной помощи, а также выразил мнение, что больше украинцев согласятся идти на фронт, если увеличить выплаты. Что еще главком сказал о конфликте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскритиковали меры Зеленского в отношении антикоррупционных ведомств.