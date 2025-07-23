Глава Еврокомиссии заявила, что мир «изменился навсегда»

Мировой порядок «изменился навсегда». С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает газета Politico.

«Мир изменился навсегда. Отправной точкой здесь является необходимость смотреть на мир таким, каков он есть на самом деле», — отметила она.

Как отмечает Politico, заявление главы ЕК продемонстрировали, насколько подход президента США Дональда Трампа к дипломатии в сочетании с якобы «угрожающим присутствием» потряс политический истеблишмент ЕС и заставил Европу взять на себя ответственность за безопасность региона.

До этого фон дер Ляйен заявляла, что очередной, 18-й, пакет санкций против России показывает, что Европа нанесла удар «в самое сердце военной машины России».

В пакет вошли ограничения против российских судов, перевозящих нефть, меры в отношении ряда банков, расширение черного списка физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.