На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Еврокомиссии заявила, что мир «изменился навсегда»

Фон дер Ляйен: мир изменился навсегда
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Мировой порядок «изменился навсегда». С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает газета Politico.

«Мир изменился навсегда. Отправной точкой здесь является необходимость смотреть на мир таким, каков он есть на самом деле», — отметила она.

Как отмечает Politico, заявление главы ЕК продемонстрировали, насколько подход президента США Дональда Трампа к дипломатии в сочетании с якобы «угрожающим присутствием» потряс политический истеблишмент ЕС и заставил Европу взять на себя ответственность за безопасность региона.

До этого фон дер Ляйен заявляла, что очередной, 18-й, пакет санкций против России показывает, что Европа нанесла удар «в самое сердце военной машины России».

В пакет вошли ограничения против российских судов, перевозящих нефть, меры в отношении ряда банков, расширение черного списка физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами