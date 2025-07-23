Экс-депутат Рады пообещал «сдвиги» на Украине после ликвидации антикоррупционного бюро

На Западе не ожидали, что Зеленский пойдет на ограничение прозападного антикоррупционного органа. При этом они сразу же постарались организовать молодежные протесты и это может стать «началом каких-то больших сдвигов». Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Антикоррупционные органы, работу которых сейчас ограничивает Зеленский, были созданы странами Запада после госпереворота в 2014 году, зная, какие жулики придут к власти. В их компетенции входило расследование коррупции на уровне министров, депутатов и президента. Это был ошейник от воровства, который Зеленский сейчас разорвал», — сказал экс-нардеп.

Он объяснил, что с нововведенным законом все управление антикоррупционными органами замкнулось на генеральном прокуроре Украины, который находится в полной зависимости от президента Зеленского.

«Зеленский решил ограничить роль НАБУ, потому что почувствовал, что дело пахнет жареным и под него очевидно копают, иначе бы он не пошел против воли западных кураторов. Те, кто работали в антикоррупционном бюро, собирали материалы, но не реализовали ни одного громкого уголовного дела по министрам и депутатам за 11 лет. Сейчас же начали поднимать дела, связанные напрямую с ближайшим окружением Зеленского», — сказал экс-нардеп.



Во вторник, 22 июля, Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

Ранее в Раде заявили, что украинцы начали терять веру в государство.