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Экс-депутат Рады пообещал «сдвиги» на Украине после ликвидации антикоррупционного бюро

Экс-нардеп Олейник: НАБУ было ошейником от воровства для Зеленского
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Alina Smutko/Reuters

На Западе не ожидали, что Зеленский пойдет на ограничение прозападного антикоррупционного органа. При этом они сразу же постарались организовать молодежные протесты и это может стать «началом каких-то больших сдвигов». Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Антикоррупционные органы, работу которых сейчас ограничивает Зеленский, были созданы странами Запада после госпереворота в 2014 году, зная, какие жулики придут к власти. В их компетенции входило расследование коррупции на уровне министров, депутатов и президента. Это был ошейник от воровства, который Зеленский сейчас разорвал», — сказал экс-нардеп.

Он объяснил, что с нововведенным законом все управление антикоррупционными органами замкнулось на генеральном прокуроре Украины, который находится в полной зависимости от президента Зеленского.

«Зеленский решил ограничить роль НАБУ, потому что почувствовал, что дело пахнет жареным и под него очевидно копают, иначе бы он не пошел против воли западных кураторов. Те, кто работали в антикоррупционном бюро, собирали материалы, но не реализовали ни одного громкого уголовного дела по министрам и депутатам за 11 лет. Сейчас же начали поднимать дела, связанные напрямую с ближайшим окружением Зеленского», — сказал экс-нардеп.

Во вторник, 22 июля, Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

Ранее в Раде заявили, что украинцы начали терять веру в государство.

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