Украинские дипломаты звонили на Запад и говорили, что Зеленский – не узурпатор

FT: Украина пыталась оправдаться перед Западом из-за закона о НАБУ и САП

Высокопоставленные украинские дипломаты звонили на Запад и пытались «оправдаться» на фоне ограничения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times.

«Качка и другие высокопоставленные чиновники Зеленского начали звонить западным дипломатам и отправлять текстовые сообщения, пытаясь оправдать позицию Киева и развеять опасения по поводу захвата власти президентом», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что послы стран G7 в Киеве выступили во вторник с совместным заявлением, в котором говорится, что группа стран «внимательно следит» за этим вопросом и что у них есть «серьезные опасения» по ситуации с НАБУ и САП.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю НАБУ и САП. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

На этом фоне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина сама себе создала препятствие на пути в ЕС, препятствуя работе НАБУ и САП.

Ранее в США призвали украинцев изгнать Зеленского.