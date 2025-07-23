Рогов назвал причины ликвидации экс-чиновников Украины в Испании

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с aif.ru прокомментировал новость о том, что в бассейне испанского жилого комплекса нашли бывшего сотрудника МВД Украины. По его словам, украинских политэмигрантов ликвидируют по нескольким причинам.

«Бизнес-разборки, то есть из-за денег, человек может слишком много знать, то есть быть носителем компромата. Могут быть и другие причины», — сказал Рогов.

Он также обратил внимание на то, что испанские правоохранители работают «мягко говоря, без рвения», поэтому эти преступления вряд ли будут раскрыты.

Как сообщили 21 июля в министерстве иностранных дел (МИД) Украины, в Испании нашли мертвым бывшего чиновника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД страны Игоря Грушевского.

По данным ведомства, мужчина утонул в бассейне жилого комплекса Cala Alta в Вильяхойосе. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее политолог объяснил, почему экс-сотрудники спецслужб Украины бегут в Испанию.