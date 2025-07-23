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Армения отдаст приоритет собственным законам в национализации «Электросетей»

Армения будет руководствоваться своим законами в национализации «Электросетей»
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David Mdzinarishvili/Reuters

Армения будет действовать в рамках законодательства республики и международных соглашений при национализации компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, которого ранее арестовали в Ереване. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Армении.

В правительстве Армении отметили, что объем вопросов в этом деле не соответствует целям назначения временного управляющего и задачам, которые он должен решить.

«С уважением относясь к мерам обеспечения, применяемым решениями иностранных арбитражей, в то же время все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения решений арбитражей», - заявили в кабмине Армении.

В правительстве отметили, что назначение временного управляющего направлено на предотвращение энергетического кризиса, обеспечение общественного порядка, защиту государственной безопасности, борьбу со злоупотреблениями в сфере электроснабжения и их недопущение в будущем.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна.

23 июля бизнесмен выиграл международный арбитражный процесс против правительства Армении в связи с попытками национализировать его компанию ЗАО «Электрические сети Армении».

Ранее в Армении обвинили местные власти в давлении на ГК «Ташир».

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