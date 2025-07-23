Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что в ходе беседы министры акцентировали взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества между Россией и Афганистаном в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркобизнесом.

3 июля в министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан, во главе которого стоят представители «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций).

По словам посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, решение было принято российским президентом Владимиром Путиным по предложению Лаврова. Посол отметил, что такое решение показывает искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном.

Ранее российского этнографа задержали в Афганистане по подозрению в контрабанде.