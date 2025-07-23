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Делегации РФ и Украины проведут пресс-конференции после переговоров

РИА: делегации РФ и Украины выступят перед журналистами после переговоров
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Murad Sezer/Reuters

Российская и украинская делегации проведут пресс-конференции после того, как закончится третий раунд переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Переговорный зал во дворце Чираган будет трансформироваться в два зала для пресс-конференций делегаций: будут установлены перегородки, чтобы поделить его на два зала, поставят стулья для журналистов», — говорится в сообщении.

Переговоры состоятся 23 июля. Ожидается, что они начнутся в 19:00. Госдепартамент сообщал, что США знают о запланированном третьем раунде российско-украинских переговоров и продолжают прямые контакты между Москвой и Киевом в движении к полному прекращению огня и достижению договоренности о мире.

По данным ТАСС, главные темы обсуждения третьего раунда — меморандумы по урегулированию конфликта и обмены.

Ранее в Кремле предрекли сложный разговор в третьем раунде переговоров с Украиной.

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