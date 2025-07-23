В Кремле предрекли сложный разговор в третьем раунде переговоров с Украиной

Песков: третий раунд переговоров России с Украиной будет очень сложным

Разговор российской делегации с представителями Украины на третьем раунде переговоров будет очень сложным. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Никто легкой дороги не ожидает, естественно, это будет сложный разговор», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что проекты меморандумов двух государств по урегулированию конфликта являются «диаметрально противоположными».

До этого сообщалось, что главной темой третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле станет вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

В Стамбуле начали подготовку к третьему раунду переговоров России и Украины. Встреча ожидается вечером 23 июля во дворце Чираган, делегации обеих стран уже вылетели в Турцию. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке к встрече с Путиным.