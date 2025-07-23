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Во Франции заявили о планах как можно скорее принять новый пакет антироссийских санкций

Аддад: Франция задействует партнеров для принятия 19-го пакета санкций против РФ
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Новый пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации будет принят «как можно скорее». Об этом заявил французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад эфире радиостанции France Inter.

По его словам, Франция будет работать с партнерами по этому вопросу.

«Мы один за другим приняли 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС во многом благодаря активной позиции Франции», — сказал дипломат.

Цель антироссийских санкций состоит в том, чтобы «оказать максимальное давление на Россию» и истощать ее ресурсы, прежде всего энергетические, чтобы положить конец украинскому конфликту.

22 июля министр иностранных дел Франции Жан Ноэль Барро заявил также в интервью France Inter, что Париж «подготовит новый пакет антироссийских санкций» ЕС.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет санкций в отношении России. Общее число лиц и организаций под антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи.

Ранее в КНР сделали представление еврокомиссару за санкции против России.

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