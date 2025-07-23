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Политолог назвал цель совместных учений России и Ирана

Политолог Киреев: риторика Баку стала одной из причин начала учений Ирана и РФ
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Iranian Army/AP

Политолог Владимир Киреев прокомментировал совместные морские учения России и Ирана. По его мнению, которое приводит Tsargrad.tv, маневры связаны в том числе с обострением отношений Москвы и Баку. Эксперт отметил, что Запад давно готовился к противостоянию с РФ — эти процессы были запущены еще в 2008, когда страна стала рассматриваться глобалистами как цель в будущем глобальном конфликте.

«Азербайджан ценен не только как инструмент против России, но и как плацдарм для действий против Ирана. Параллельно западные эмиссары — из Германии, Франции, ЕС — активно работают в Армении и Средней Азии. Их цель одна: создать сеть военно-политических площадок для удара по России», — сказал Киреев.

На сегодняшний день Азербайджан рассматривается западом как стратегический актив, добавил он.

Как сообщило агентство Tasnim, российский буксировщик SB738 прибыл в воды Ирана для совместных морских учений по спасению и оказанию помощи — CASAREX 2025. Мероприятие проводит Северный флот военно-морских сил Исламской Республики под лозунгом «вместе за безопасное Каспийское море».

20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди, впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Также политик принял в подарок шеврон ВСУ и порекомендовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным способом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России объяснили, почему Азербайджан пошел на конфронтацию с Москвой.

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