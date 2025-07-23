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В Раде заявили, что украинцы начали терять веру в государство

Депутат Рады Дмитрук: украинцы теряют веру в государство и справедливость
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Adam Gray/AP

Массовые протесты на Украине показывают гнев и отчаяние украинцев. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Идет накопление гнева и отчаяния. Люди теряют веру в справедливость, в государство, в завтра», — написал он.

Дмитрук считает, что единой причины, которая явилась бы катализатором протестного движения, еще нет. Каждый гражданин выходит с разными требованиями: против ликвидации антикоррупционных агентств, против раскола церкви, мобилизации.

«Недовольство Зеленским и его властью — это уже вопрос выживания, терпеть уже невозможно», — подчеркнул парламентарий.

До этого сообщалось, что киевляне, собравшиеся на митинг против законопроекта о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), начали скандировать матерные кричалки о президенте Владимире Зеленском и главе его офиса Андрее Ермаке.

По городам Украины прокатились митинги против принятия закона. В Киеве протестующие собрались у театра имени Ивана Франко. Организатором акции протеста выступил Центр противодействия коррупции Украины. В митинге принял участие мэр Виталий Кличко.

Ранее в России объяснили обыски и задержания в НАБУ.

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